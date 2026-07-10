В Ростове-на-Дону устраняют порывы на водопроводе в двух районах

В Ростове-на-Дону устраняют порывы на водопроводных сетях. Из-за аварий водоснабжение ограничено в двух районах города. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.