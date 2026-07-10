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В Ростове-на-Дону устраняют порывы на водопроводе в двух районах

В Ростове-на-Дону устраняют порывы на водопроводных сетях. Из-за аварий водоснабжение ограничено в двух районах города. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону устраняют порывы на водопроводных сетях. Из-за аварий водоснабжение ограничено в двух районах города. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

В Первомайском районе перебои затронули дома по проспекту Сельмаш, 2−20, а также по улице Селиванова, 47 и 49. Работы ведутся на проспекте Сельмаш, 4.

В Октябрьском районе водоснабжение ограничено в границах улиц Буденновский — Нансена — фабрика Урицкого — 1905 года. Порыв устраняется на улице Нансена, 114/18.

Ориентировочный срок восстановления водоснабжения — сегодня 15:00.