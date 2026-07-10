В природном парке Волгоградской области прошел день открытых дверей

День открытых дверей состоялся 4 июля в природном парке «Щербаковский» в Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
В информационном центре-музее гости осмотрели экспозиции, посвященные жизни немецких поселенцев, выставку вышивального искусства мастеров Поволжья и интерактивную зону «Подворье колониста». В визит-центре посетителям рассказали о работе парка по сохранению экосистем, учету птиц и восстановлению нарушенных территорий. На выставке «На дне древнего моря» гости ознакомились с палеонтологическими находками.
Работали также фотовыставка о природе парка и экспозиция «Бытовые помощники», где были представлены предметы обихода жителей первых немецких колоний. Днем ранее в парке прошла бесплатная экскурсия по Щербаковской балке — овражно-балочному лесному комплексу. Туристы ознакомились с местным микроклиматом, растительностью и животным миром. Сотрудники парка рассказали им об истории формирования склонов и редких растениях.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.