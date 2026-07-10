В Иркутской области могут появиться электронные очереди на АЗС

В Иркутской области продолжают работать над стабилизацией топливной ситуации.
— С сегодняшнего дня два независимых оператора расширяют продажу топлива для физических лиц. При этом лимиты на отпуск бензина на одну машину сохраняются до снятия режима повышенной готовности, — сообщает правительство Иркутской области.
«Крайснефть» возобновила работу ещё четырёх автозаправочных станциях — на Байкальском и Мельничном тракте, в Хомутово и Шелехове. Теперь заправиться можно на 12 станциях этого оператора. Лимит — 30 литров, заправка в канистры по-прежнему запрещена.
Сеть «БРК» перевела 7 АЗС на круглосуточный режим. Ещё 7 работают комбинированно: утром обслуживают физических лиц, а после исчерпания квоты отпускают дизельное топливо и работают с юридическими лицами.
Для систематизации отпуска топлива власти уделяют внимание цифровым технологиям. Совместно с ИТ-сообществом прорабатывается возможность организации электронных очередей на АЗС.
Несколько разработчиков уже тестируют свои предложения. Это позволит не стоять в живой очереди, а записаться заранее, приехать на заправку к определённому времени и получить топливо.
Когда мера по электронной очереди будет доступна, власти региона сообщат дополнительно.