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Клубы РПЛ начали переговоры о проведении матчей еврокубков в Казахстане

Российские клубы начали предварительные переговоры о проведении домашних еврокубковых матчей в Казахстане.

Источник: RT на русском

Российские клубы начали предварительные переговоры о проведении домашних еврокубковых матчей в Казахстане.

Об этом сообщает журналист Эльдар Аманбаев.

Речь идёт о сценарии, по которому российские команды допустят к международным турнирам, но обяжут проводить игры на нейтральной территории.

«Пока это лишь один из рассматриваемых вариантов, однако работа в этом направлении уже ведётся», — добавил журналист.

Основными претендентами на проведение таких матчей являются Алма-Ата, Шымкент и Актобе.

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Ранее сообщалось, что УЕФА может блокировать возвращение российских команд на мировые турниры.