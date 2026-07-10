Клубы РПЛ начали переговоры о проведении матчей еврокубков в Казахстане

Российские клубы начали предварительные переговоры о проведении домашних еврокубковых матчей в Казахстане.
Об этом сообщает журналист Эльдар Аманбаев.
Речь идёт о сценарии, по которому российские команды допустят к международным турнирам, но обяжут проводить игры на нейтральной территории.
«Пока это лишь один из рассматриваемых вариантов, однако работа в этом направлении уже ведётся», — добавил журналист.
Основными претендентами на проведение таких матчей являются Алма-Ата, Шымкент и Актобе.
Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
Ранее сообщалось, что УЕФА может блокировать возвращение российских команд на мировые турниры.