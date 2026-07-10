Приставы заставили предпринимательницу заплатить трёхлетний долг за землю

Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов, но должница не погасила долг добровольно в установленный срок. Тогда приставы наложили ограничения на регистрационные действия с имуществом предпринимательницы. Под запрет попали шесть зданий площадью от 7 до 70 квадратных метров, два земельных участка (15 и 25 соток), а также два автомобиля — Nissan Qashqai 2011 года и Mercedes Benz 2014 года.