Приставы заставили предпринимательницу заплатить трёхлетний долг за землю

Судебные приставы Центрального района Калининграда взыскали с местной предпринимательницы около 900 тысяч рублей за трёхлетнюю аренду земли. Суд обязал женщину расплатиться за участок, на котором она вела производственную деятельность.
Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов, но должница не погасила долг добровольно в установленный срок. Тогда приставы наложили ограничения на регистрационные действия с имуществом предпринимательницы. Под запрет попали шесть зданий площадью от 7 до 70 квадратных метров, два земельных участка (15 и 25 соток), а также два автомобиля — Nissan Qashqai 2011 года и Mercedes Benz 2014 года.
Эти меры подействовали: женщина полностью погасила основной долг и дополнительно оплатила исполнительский сбор в размере 64 тысяч рублей. Деньги перечислили взыскателю — администрации Черняховского городского округа. После этого все ограничения с имущества сняли.