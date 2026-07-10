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Приставы заставили предпринимательницу заплатить трёхлетний долг за землю

Судебные приставы Центрального района Калининграда взыскали с местной предпринимательницы около 900 тысяч рублей за трёхлетнюю аренду земли. Суд обязал женщину расплатиться за участок, на котором она вела производственную деятельность. Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов, но должница не погасила долг добровольно в установленный срок. Тогда приставы наложили…

Источник: Янтарный край

Судебные приставы Центрального района Калининграда взыскали с местной предпринимательницы около 900 тысяч рублей за трёхлетнюю аренду земли. Суд обязал женщину расплатиться за участок, на котором она вела производственную деятельность.

Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов, но должница не погасила долг добровольно в установленный срок. Тогда приставы наложили ограничения на регистрационные действия с имуществом предпринимательницы. Под запрет попали шесть зданий площадью от 7 до 70 квадратных метров, два земельных участка (15 и 25 соток), а также два автомобиля — Nissan Qashqai 2011 года и Mercedes Benz 2014 года.

Эти меры подействовали: женщина полностью погасила основной долг и дополнительно оплатила исполнительский сбор в размере 64 тысяч рублей. Деньги перечислили взыскателю — администрации Черняховского городского округа. После этого все ограничения с имущества сняли.

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