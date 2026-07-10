На проект капремонта трамвайных путей на Фестивальной аллее выделили 11 млн рублей

Администрация Калининграда объявила конкурс на разработку проектной документации для капитального ремонта трамвайных путей и контактной сети на Фестивальной аллее. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляет 11 млн рублей. Подрядчика планируют определить 30 июля. На подготовку проектной документации отводится 220 календарных дней с момента заключения контракта.
Проект предусматривает капитальный ремонт участка трамвайной линии от улицы Космонавта Леонова до Советского проспекта протяженностью около 590 метров. Согласно техническому заданию, само строительство намечено на 2028−2030 годы.
Проектировщику необходимо предусмотреть ремонт контактной сети, устройство новых остановочных пунктов, модернизацию наружного освещения и строительство новых сетей дождевой канализации. Согласно техническому заданию, подрядчик должен разработать три варианта остановочных пунктов.
Капитальный ремонт участка трамвайной линии на Фестивальной аллее вошёл в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининграда. Ранее администрация города сообщала, что разработка проектной документации по первоочередным участкам сети запланирована на 2026−2027 годы, а строительно-монтажные работы — на 2027−2030 годы.