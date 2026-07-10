Казахстанцы позитивно оценивают качество своей жизни — результаты соцопроса

Оценки настоящего во многом определяют ожидания людей относительно будущего. Исследование показывает, что большинство участников опроса с оптимизмом оценивают перспективы своей семьи. Почти восемь из десяти респондентов (78,6%) полагают, что через год будут жить лучше, чем сегодня. Из них 45,0% ожидают значительного улучшения своего положения, еще 33,6% рассчитывают на некоторое улучшение.