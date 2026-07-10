В Красноярском крае почти вдвое увеличили финансирование спасательных постов

Эффективность создания постов доказывают цифры: в прошлом году в крае работал 21 такой пост, в их зонах не утонул ни один человек. Несчастные случаи происходят на водоемах, где постов нет. В этом году зафиксировано 32 происшествия на воде, погибло 27 человек, включая трех детей. Это больше, чем в прошлом году, когда утонули 25 человек.