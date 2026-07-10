В Красноярском крае почти вдвое увеличили финансирование спасательных постов

В Красноярском крае комитет по строительству, ЖКХ и ГО и ЧС Законодательного Собрания рассмотрел ход исполнения постановления «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах». С докладом выступила исполняющая обязанности руководителя регионального Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ольга Гордиенко.
Второй год подряд край выделяет муниципалитетам деньги на создание спасательных постов в местах массового отдыха. В этом году финансирование увеличили почти в 2 раза. Субсидии получили 10 муниципалитетов. 26 спасательных постов уже заработали, еще 4 на очереди. Деньги из краевого бюджета позволяют нанять и обучить спасателей, закупить оборудование и топливо.
Эффективность создания постов доказывают цифры: в прошлом году в крае работал 21 такой пост, в их зонах не утонул ни один человек. Несчастные случаи происходят на водоемах, где постов нет. В этом году зафиксировано 32 происшествия на воде, погибло 27 человек, включая трех детей. Это больше, чем в прошлом году, когда утонули 25 человек.
Чтобы предотвратить трагедии, краевые ведомства используют разные меры: выделяют гранты на обустройство пляжей, бесплатно учат плаванию детей и пожилых людей, а также рассылают SMS-оповещения и предупреждения через СМИ.
Депутат Анатолий Самков поинтересовался эффективностью уроков безопасности в школах и предложил искать новые подходы для предотвращения гибели людей, особенно детей. Председатель комитета парламента Алексей Кулеш поднял вопрос о том, как на практике будет работать новый закон, запрещающий детям до 12 лет купаться без взрослых, и обратил внимание на проблему отсутствия спасателей на муниципальных пляжах. Елена Пензина отметила, что у жителей края мало возможностей для летнего отдыха — разрешенных пляжей критически не хватает.
«Нельзя бесконечно только запрещать, у людей должна быть альтернатива. Мне регулярно приходят SMS с призывами не купаться в неположенных местах, но покажите, где можно? Разрешенных пляжей практически нет, так как муниципалитеты избегают ответственности за их открытие. Эту проблему необходимо решать системно», — отметил председатель комитета Алексей Кулеш.
По итогам заседания комитет предложил Счетной палате оценить эффективность использования субсидий на организацию спасательных постов в 2025—2026 годах. Постановление по обеспечению безопасности на водных объектах решено не снимать с контроля депутатов.