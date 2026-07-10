Хабаровчанку отправили в колонию за сделку с наркотиками

В Хабаровске 23-летнюю местную жительницу осудили за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Приговор вынес Краснофлотский районный суд, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
По материалам дела, в марте 2024 года женщина приобрела наркотическое средство — производное эфедрона, содержащееся в двух пакетиках. Запрещённое вещество она хранила дома, собираясь затем продать.
Покупателя горожанка нашла заранее и договорилась встретиться с ним возле своего дома. Завершить сделку она не успела: женщину задержали сотрудники полиции.
В суде подсудимая признала вину полностью и раскаялась. С учётом позиции прокуратуры ей назначили пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд конфисковал в доход государства мобильный телефон осуждённой как средство совершения преступления. Приговор пока не вступил в законную силу.