Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанку отправили в колонию за сделку с наркотиками

В суде подсудимая признала вину полностью и раскаялась.

В Хабаровске 23-летнюю местную жительницу осудили за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Приговор вынес Краснофлотский районный суд, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

По материалам дела, в марте 2024 года женщина приобрела наркотическое средство — производное эфедрона, содержащееся в двух пакетиках. Запрещённое вещество она хранила дома, собираясь затем продать.

Покупателя горожанка нашла заранее и договорилась встретиться с ним возле своего дома. Завершить сделку она не успела: женщину задержали сотрудники полиции.

В суде подсудимая признала вину полностью и раскаялась. С учётом позиции прокуратуры ей назначили пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства мобильный телефон осуждённой как средство совершения преступления. Приговор пока не вступил в законную силу.