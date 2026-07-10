Губернатор Красноярского края провел первое заседание Морского совета в Дудинке

Навигация проходит в штатном режиме: суда готовы к работе, грузоперевозки ведутся по графику. В 2026 году в рамках северного завоза предстоит доставить около 196 тысяч тонн топлива и ГСМ. На сегодня выполнено более 42 процентов от этого объема, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Красноярского края.