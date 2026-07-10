Губернатор Красноярского края провел первое заседание Морского совета в Дудинке

Ключевыми вопросами повестки первого заседания Морского совета Красноярского края стало выполнение планов навигационного сезона, поставки топливно-энергетических ресурсов и развитие портовой инфраструктуры.
«У Красноярского края мощный транспортный потенциал. Наш регион расположен в центре Севморпути — самого короткого водного маршрута, соединяющего европейскую часть России с Дальним Востоком. Енисей и его притоки связывают отдаленные территории с материком. Чтобы усилить возможности Трансарктического транспортного коридора, нам важно укреплять внутреннее судоходство: модернизировать портовую инфраструктуру, обновлять флот, по максимуму использовать потенциал наших рек для формирования грузопотоков. Это стратегический приоритет», — обозначил задачи Михаил Котюков.
Навигация проходит в штатном режиме: суда готовы к работе, грузоперевозки ведутся по графику. В 2026 году в рамках северного завоза предстоит доставить около 196 тысяч тонн топлива и ГСМ. На сегодня выполнено более 42 процентов от этого объема, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Красноярского края.
«Ситуация на топливном рынке сложная, поэтому приходится в ежедневном режиме обеспечивать координацию поставки — от завода-отправителя до непосредственного места приема. Необходимо ежедневно сверять часы с муниципальными заказчиками и производителями — пока эта работа не будет завершена», — подчеркнул Михаил Котюков.
В большинстве отдаленных поселков северный завоз уже завершен. О ходе поставок доложил глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Алексей Членов.
«Ежегодная поставка топлива в 22 труднодоступных населенных пункта — важнейшее мероприятие, от которого зависит жизнеобеспечение территорий Таймыра в течение девяти-десяти месяцев. Все грузы идут водным транспортом в короткий летний период. Поставки ведутся по трем направлениям — Енисейскому, Хатангскому и Норило-Пясинскому», — цитирует Членова пресс-служба краевого кабмина.
«Навигация силами Енисейского речного пароходства проходит в плановом режиме. В Эвенкийский муниципальный округ по Подкаменной и Нижней Тунгуске завоз грузов завершен. Населенные пункты обеспечены топливом и стройматериалами до следующей весны. В летнюю навигацию в Норильский промышленный район, населенные пункты Енисейского залива, Туруханского и Енисейского муниципальных округов запланировано перевезти более трех миллионов тонн грузов — это уголь, техника, щебень, топливо. Сейчас в оперативном порядке завозим нефтепродукты», — рассказал генеральный директор компании «Норникель — Енисейское речное пароходство» Андрей Вискунов.
Отдельно рассмотрели вопрос развития причальной инфраструктуры Дудинки. Губернатор Котюков выехал на грузопассажирский дебаркадер — главный водный узел города, фактически «ворота» для пассажиров и туристов, прибывающих по Енисею. Отсюда теплоходы отправляются в населенные пункты севернее Дудинки. Сюда же приходят круизные суда маршрута Красноярск — Дудинка — Красноярск.
Алексей Членов представил главе региона идеи по обустройству прилегающей территории и созданию удобной для туристов площадки. Интерес к проекту проявляют инвесторы. Михаил Котюков и глава округа договорились детально проработать идею. При ее оформлении в инвестиционный проект представители региона выйдут на взаимодействие с федеральными органами власти.
Справка.
Морской совет Красноярского края — новый координационный орган. В числе его задач — развитие судоходства в акватории Северного морского пути, формирование промышленной и научной базы арктических территорий, защита природной среды арктических акваторий, развитие туристического потенциала Арктики. Создать такие советы регионам рекомендовала Морская коллегия Российской Федерации.