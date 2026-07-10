Бектенов поручил ускорить развитие города Алатау

«В развитие положений новой Конституции вступил в силу Конституционный закон “О специальном правовом режиме города Алатау”. В соответствии с поручением Главы государства проект Alatau City должен стать одним из драйверов экономического развития. Поэтому основная задача Совета города Алатау — обеспечить своевременную и качественную реализацию специального правового режима», — сказал Бектенов.
По данным правительства, на заседании Совета города Алатау рассмотрели вопросы реализации Конституционного закона «О специальном правовом режиме города Алатау» и дальнейшего развития нового города.
Сообщается, что до конца года планируется завершить разработку долгосрочного плана развития города до 2055 года, стратегии развития и мастер-плана до 2040 года с участием международных консалтинговых компаний ARUP и BCG.
Также обсуждены проекты K-Smart City, Alatau AI-Driven City и Alatau Crypto City, предусматривающие внедрение смарт-технологий, искусственного интеллекта, цифрового двойника и развитие Web3-экосистемы.
По информации Alatau City Authority, сформирован пул из 53 инвестиционных проектов общей стоимостью Т2 трлн с созданием 51 тыс. рабочих мест. Среди них проекты PepsiCo, Mars, Hyundai Green Food, Khan Tengri Biopharma, а также строительство кампуса университета KAIST.
По итогам заседания утверждено положение об Alatau City Authority, принято решение о создании Оперативного комитета, Регуляторной комиссии и Временной комиссии по земельным отношениям. Премьер-министр поручил государственным органам и Alatau City Authority ускорить работу по ключевым направлениям развития города.