Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У шести омских электричек с середины июля изменится расписание

Данная мера связана с проведением ремонта на участке между станциями Стрела и Жатва.

Источник: Аргументы и факты

В пресс-службе АО «Омск-пригород» сообщили в пятницу, 10 июля 2026 года, о корректировках в схеме следования пригородных поездов по маршруту Иртышское — Омск.

Указывается, что изменение в расписании затронет период с 15 по 20 июля 2026 года.

В компании назвали причину временных изменений:

«Уважаемые пассажиры! В связи с ремонтными работами на перегоне Стрела — Жатва изменяется расписание пригородных поездов».

Так, с 15 по 20 июля 2026 года следующие пригородные поезда поедут по новому расписанию:

№ 6211/6212 Иртышское — Омск, отправление со станции Иртышское — в 6:15 (на 5 минут раньше), на станцию Омск — по расписанию в 9:05;

№ 6201/6202 Омск — Иртышское, отправление со станции Омск — в 7:57 (на 7 минут раньше), прибытие на станцию Иртышское — по расписанию в 10:48;

№ 6203/6204 Иртышское — Омск, отправление со станции Иртышское — в 15:06 (на 4 минуты раньше), на станцию Омск — по расписанию в 17:55;

№ 6209/6210 Омск — Иртышское, отправление со станции Омск — по расписанию в 18:20, прибытие на станцию Иртышское — в 21:08 (на 9 минут позже).

С 17, 18 и 19 июля 2026 года изменения в расписании коснутся следующих электропоездов:

№ 6205/6206 Омск — Иртышское, отправление со станции Омск — по расписанию в 14:08, прибытие на станцию Иртышское — в 16:55 (на 8 минут позже);

№ 6207/6208 Иртышское — Омск, отправление со станции Иртышское — в 18:11 (на 4 минуты раньше), на станцию Омск — по расписанию в 20:40.

В организации просят пассажиров обращать особое внимание на актуальные изменения в расписании при планировании своих поездок.