У шести омских электричек с середины июля изменится расписание

В пресс-службе АО «Омск-пригород» сообщили в пятницу, 10 июля 2026 года, о корректировках в схеме следования пригородных поездов по маршруту Иртышское — Омск.
Указывается, что изменение в расписании затронет период с 15 по 20 июля 2026 года.
В компании назвали причину временных изменений:
«Уважаемые пассажиры! В связи с ремонтными работами на перегоне Стрела — Жатва изменяется расписание пригородных поездов».
Так, с 15 по 20 июля 2026 года следующие пригородные поезда поедут по новому расписанию:
№ 6211/6212 Иртышское — Омск, отправление со станции Иртышское — в 6:15 (на 5 минут раньше), на станцию Омск — по расписанию в 9:05;
№ 6201/6202 Омск — Иртышское, отправление со станции Омск — в 7:57 (на 7 минут раньше), прибытие на станцию Иртышское — по расписанию в 10:48;
№ 6203/6204 Иртышское — Омск, отправление со станции Иртышское — в 15:06 (на 4 минуты раньше), на станцию Омск — по расписанию в 17:55;
№ 6209/6210 Омск — Иртышское, отправление со станции Омск — по расписанию в 18:20, прибытие на станцию Иртышское — в 21:08 (на 9 минут позже).
С 17, 18 и 19 июля 2026 года изменения в расписании коснутся следующих электропоездов:
№ 6205/6206 Омск — Иртышское, отправление со станции Омск — по расписанию в 14:08, прибытие на станцию Иртышское — в 16:55 (на 8 минут позже);
№ 6207/6208 Иртышское — Омск, отправление со станции Иртышское — в 18:11 (на 4 минуты раньше), на станцию Омск — по расписанию в 20:40.
В организации просят пассажиров обращать особое внимание на актуальные изменения в расписании при планировании своих поездок.