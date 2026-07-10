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Эксперт рассказал, какой алкоголь опаснее всего в жару

Врач-эндокринолог Олег Нанкин рассказал, что самым опасным алкоголем в жару считаются сладкие коктейли и крепкие напитки.

Источник: CC0/bridgesward

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Олег Нанкин в беседе с «Газетой.Ru» назвал сладкие коктейли и крепкие спиртные напитки наиболее опасными для употребления в жаркую погоду, особенно при их чрезмерном потреблении, нахождении на солнце или недостаточном употреблении воды.

Как пояснил специалист, летом даже малые дозы алкоголя переносятся организмом тяжелее.

Высокая температура воздуха способствует усиленной потере жидкости, повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и снижает способность тела поддерживать нормальную температуру.

«Если говорить о самом опасном алкоголе летом, то в первую очередь стоит обратить внимание не столько на крепость напитка, сколько на его состав, количество и обстоятельства употребления», — отметил врач.

По его словам, наиболее неблагоприятным выбором являются сладкие алкогольные напитки, крепленые вина, ликеры и другие продукты с высоким содержанием сахара. Такие напитки содержат не только алкоголь, но и значительное количество быстрых углеводов. Данное сочетание усиливает жажду, ведет к более выраженному обезвоживанию и создает дополнительную нагрузку на метаболизм. Кроме того, сладкие напитки часто пьются легче, что может привести к незаметному для человека превышению допустимого объема алкоголя.

Не менее опасными в жару, по мнению эндокринолога, являются крепкие спиртные напитки. Водка, виски, ром, коньяк или текила вызывают расширение сосудов, создавая ложное ощущение прохлады. В действительности в этот момент организм начинает активнее отдавать тепло, а риск перегрева и обезвоживания возрастает.

«Если такой алкоголь употребляется на пляже, под открытым солнцем или во время активного отдыха, вероятность теплового удара существенно увеличивается», — предупредил специалист.

Отдельное внимание врач призвал уделить пиву. Многие воспринимают его как средство для утоления жажды, однако это распространенное заблуждение.

Несмотря на большое содержание жидкости, алкоголь оказывает мочегонное действие, в результате чего организм теряет больше воды, чем получает. Кроме того, пиво часто употребляется в больших объемах, что усиливает нагрузку на сердце и почки.

Еще одна опасность заключается в том, что признаки перегрева легко спутать с алкогольным опьянением, из-за чего человек может поздно обратиться за помощью.

Если полностью отказаться от спиртного не удается, важно соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется не употреблять алкоголь в самый жаркий период дня, не пить его натощак, чередовать каждый бокал с обычной водой и обязательно контролировать объем выпитого.