Эксперт рассказал, какой алкоголь опаснее всего в жару

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Олег Нанкин в беседе с «Газетой.Ru» назвал сладкие коктейли и крепкие спиртные напитки наиболее опасными для употребления в жаркую погоду, особенно при их чрезмерном потреблении, нахождении на солнце или недостаточном употреблении воды.
Высокая температура воздуха способствует усиленной потере жидкости, повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и снижает способность тела поддерживать нормальную температуру.
«Если говорить о самом опасном алкоголе летом, то в первую очередь стоит обратить внимание не столько на крепость напитка, сколько на его состав, количество и обстоятельства употребления», — отметил врач.
По его словам, наиболее неблагоприятным выбором являются сладкие алкогольные напитки, крепленые вина, ликеры и другие продукты с высоким содержанием сахара. Такие напитки содержат не только алкоголь, но и значительное количество быстрых углеводов. Данное сочетание усиливает жажду, ведет к более выраженному обезвоживанию и создает дополнительную нагрузку на метаболизм. Кроме того, сладкие напитки часто пьются легче, что может привести к незаметному для человека превышению допустимого объема алкоголя.
Не менее опасными в жару, по мнению эндокринолога, являются крепкие спиртные напитки. Водка, виски, ром, коньяк или текила вызывают расширение сосудов, создавая ложное ощущение прохлады. В действительности в этот момент организм начинает активнее отдавать тепло, а риск перегрева и обезвоживания возрастает.
«Если такой алкоголь употребляется на пляже, под открытым солнцем или во время активного отдыха, вероятность теплового удара существенно увеличивается», — предупредил специалист.
Несмотря на большое содержание жидкости, алкоголь оказывает мочегонное действие, в результате чего организм теряет больше воды, чем получает. Кроме того, пиво часто употребляется в больших объемах, что усиливает нагрузку на сердце и почки.
Еще одна опасность заключается в том, что признаки перегрева легко спутать с алкогольным опьянением, из-за чего человек может поздно обратиться за помощью.
Если полностью отказаться от спиртного не удается, важно соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется не употреблять алкоголь в самый жаркий период дня, не пить его натощак, чередовать каждый бокал с обычной водой и обязательно контролировать объем выпитого.