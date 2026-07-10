Эксперт рассказал, какой алкоголь опаснее всего в жару

По его словам, наиболее неблагоприятным выбором являются сладкие алкогольные напитки, крепленые вина, ликеры и другие продукты с высоким содержанием сахара. Такие напитки содержат не только алкоголь, но и значительное количество быстрых углеводов. Данное сочетание усиливает жажду, ведет к более выраженному обезвоживанию и создает дополнительную нагрузку на метаболизм. Кроме того, сладкие напитки часто пьются легче, что может привести к незаметному для человека превышению допустимого объема алкоголя.