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Пьяный мужчина облил женщину спиртом и поджег в Биробиджане

Вечером 3 июля 2026 года 43-летний мужчина распивал спиртное в одном из домовладений села Валдгейм. В ходе застолья у него произошел конфликт с одной из женщин, она покинула помещение. Мужчина вызвал такси и по пути недалеко от магазина увидел обидчицу. Выйдя из авто, он подошел к женщине, стал бить ее руками по щекам, затем взял.

Вечером 3 июля 2026 года 43-летний мужчина распивал спиртное в одном из домовладений села Валдгейм. В ходе застолья у него произошел конфликт с одной из женщин, она покинула помещение. Мужчина вызвал такси и по пути недалеко от магазина увидел обидчицу. Выйдя из авто, он подошел к женщине, стал бить ее руками по щекам, затем взял бутылку спирта, облил ее и поджег одежду зажигалкой. Очевидцы пресекли его действия и вызвали скорую. Потерпевшая с многочисленными ожогами госпитализирована. Заведено уголовное дело за покушение на убийство с особой жестокостью.