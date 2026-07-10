Бойцу СВО из Бикина не давали выплату за ранение из-за отсутствия прописки

В Хабаровском крае участнику СВО выплатили 500 тысяч рублей за ранение после вмешательства прокуратуры. Мужчине сначала отказали в единовременной материальной помощи из-за отсутствия регистрации в Бикине, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Военнослужащий обратился в Бикинскую городскую прокуратуру за защитой своих прав. Он долгое время проживал на территории воинской части, дислоцированной в городе, но официальной регистрации в Бикине не имел.
Именно отсутствие регистрации стало причиной отказа в выплате. При этом мужчина фактически жил в регионе и получил ранение в зоне боевых действий, поэтому прокуратура решила добиваться подтверждения его права через суд.
Прокурор города обратился в Бикинский городской суд с заявлением об установлении факта проживания военнослужащего на территории Хабаровского края. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства.
После решения суда участнику СВО назначили положенную меру поддержки. Заявителю выплатили 500 тысяч рублей единовременной материальной помощи за полученное ранение.