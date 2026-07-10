В Новгородской области студотряды запустили трудовой проект

Студенческий сервисный отряд «Карамазовъ» начал работать в Новгородской области по инициативе Российских студенческих отрядов (РСО). Реализация таких идей отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном комитете по молодежной политике.
Сервисный отряд объединил 50 студентов из Архангельской, Калининградской, Новгородской областей и Республики Карелии. Перед началом трудового сезона все участники прошли профессиональное обучение по программам РСО. В течение двух месяцев бойцы будут работать горничными, официантами, работниками кухни и барменами на базе курортного комплекса «АМАКС» в Старой Руссе. Проект помогает предприятиям туристической отрасли региона привлекать дополнительные кадры, а студентам — получить первый профессиональный опыт и поработать на одном из крупнейших курортов Новгородской области.
«Здесь сошлись все факторы: поддержка губернатора, готовность бизнеса в лице “АМАКС” инвестировать в молодежь и огромное желание самих ребят. Студенты со всего Северо-Запада получили не просто рабочие места, а возможность войти в профессию на объекте высокого сервиса. Уверен, этот проект задаст стандарт для будущих трудовых сезонов в регионе и станет драйвером развития всего направления студенческих сервисных отрядов в округе», — отметил руководитель Новгородского регионального отделения Российских студенческих отрядов Александр Щетников.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.