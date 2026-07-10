В Новгородской области студотряды запустили трудовой проект

«Здесь сошлись все факторы: поддержка губернатора, готовность бизнеса в лице “АМАКС” инвестировать в молодежь и огромное желание самих ребят. Студенты со всего Северо-Запада получили не просто рабочие места, а возможность войти в профессию на объекте высокого сервиса. Уверен, этот проект задаст стандарт для будущих трудовых сезонов в регионе и станет драйвером развития всего направления студенческих сервисных отрядов в округе», — отметил руководитель Новгородского регионального отделения Российских студенческих отрядов Александр Щетников.