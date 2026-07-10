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Павел Солодкий возглавил список «Новых людей» на выборы в нижегородский парламент

Региональное отделение партии «Новые люди» утвердило кандидатов на выборы в законодательное собрание Нижегородской области восьмого созыва. Его возглавил секретарь реготделения, областной бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

Источник: Коммерсантъ

Региональное отделение партии «Новые люди» утвердило кандидатов на выборы в законодательное собрание Нижегородской области восьмого созыва. Его возглавил секретарь реготделения, областной бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

Также в партийную пятерку вошли генеральный директор производителя бронированных автомобилей «Армор Групп» Олег Гусаровский, замдиректора ООО «Уютно и точка», муниципальный депутат Балахны Арсен Крбашян, советник директора по развитию АНО «Парк мастеров “Нижполиграф”» Анастасия Чернева и заместитель главврача ООО «Медис» Алексей Душкин.

В Госдуму от «Новых людей» по региональной группе выдвинуты член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына и Павел Солодкий.

На прошлых выборах в общую часть списка «Новых людей» входил только Рустам Досаев, который единственным прошел в седьмой созыв от этой партии. В течение созыва «Новые люди» объединились с «Партией роста», а депутат Досаев перед новыми выборами вступил в «Единую Россию» и будет баллотироваться от нее.

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