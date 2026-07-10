Павел Солодкий возглавил список «Новых людей» на выборы в нижегородский парламент

На прошлых выборах в общую часть списка «Новых людей» входил только Рустам Досаев, который единственным прошел в седьмой созыв от этой партии. В течение созыва «Новые люди» объединились с «Партией роста», а депутат Досаев перед новыми выборами вступил в «Единую Россию» и будет баллотироваться от нее.