Нижегородцев могут оштрафовать за перевозку бензина в канистрах

Жителей Нижегородской области предупредили об ответственности, предусмотренной за нарушения правил перевозки бензина в канистрах. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на члена регионального отделения Ассоциации юристов России Андрея Полозова.
По словам эксперта, в автомобиль может поместиться максимум 240 литров топлива — не более 60 литров в одной канистре. Также есть требования к канистрам. Они должны быть выполнены из стали, алюминия или пластика и иметь маркировку UN, Fuel (Фул), Petrol (Петроль), Gasoline (Газолин) / GAS. Кроме того, водители должны позаботиться о том, чтобы канистры плотно закрывались. Перевозить топливо разрешается только в багажнике с предварительным закреплением.
За нарушение требований предусмотрен штраф до 2,5 тысячи рублей или лишение водительских прав до шести месяцев.
Юрист также напомнил, что хранить бензин можно только на открытых площадках или под навесами и в отдельно стоящих помещениях с соблюдением всех правил пожарной безопасности. Денежное взыскание для нарушителей составит от 5 до 15 тысяч рублей.
Кроме того, запрещается систематическая продажа бензина. За такую предпринимательскую деятельность предусмотрен штраф до 2000 рублей, а за крупные партии и при ущербе свыше 3,5 млн рублей наступает уголовная ответственность.
«Если человек отдал или продал знакомому несколько литров топлива из своей канистры, наказание за такие действия законодательством не предусмотрено», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что контроль за топливом для подвоза детей к лагерям усилили в Нижегородской области.