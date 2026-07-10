Нижегородцев могут оштрафовать за перевозку бензина в канистрах

По словам эксперта, в автомобиль может поместиться максимум 240 литров топлива — не более 60 литров в одной канистре. Также есть требования к канистрам. Они должны быть выполнены из стали, алюминия или пластика и иметь маркировку UN, Fuel (Фул), Petrol (Петроль), Gasoline (Газолин) / GAS. Кроме того, водители должны позаботиться о том, чтобы канистры плотно закрывались. Перевозить топливо разрешается только в багажнике с предварительным закреплением.