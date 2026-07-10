В Волгограде приставы избавят участников СВО от долгов по кредитам

Приставы не будут взыскивать долги по кредитам до 10 миллионов. Преследовать не будут ни бойцов, ни членов их семей. Это касается всех, кто подписал контракт после 1 мая 2026 года. Но для этого нужно, чтобы на участника спецоперации ранее было возбуждено исполнительное производство, выдан исполнительный лист или судебный акт о взыскании долгов вступил в силу.