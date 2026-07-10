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Калининградцы установили рекорды XIII Спартакиады учащихся России

Финальный этап соревнований прошел в Краснодаре.

Краснодар принял финальный этап XIII Спартакиады учащихся России по легкой атлетике, представители Калининградской области сумели установили рекорды. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.

Калининградец Александр Микрюков завоевал бронзовую медаль в беге на 1500 м с результатом 3 минуты 56, 77 секунды. Золото и серебро взяли уральские атлеты.

Отмечается, что также в десятку сильнейших участников финала Спартакиады попали калининградцы Никита Силянков с личным рекордом в беге на 400 метров с барьерами — 55,96 сек., Дмитрий Спиридонов на 100 м. с результатом 11,11сек., и 200 м с результатом 22,38 сек., а София Кальянова прыгнула в длину на 5 м 44 см.

Всего в состязаниях участвовали 400 атлетов из 21 региона РФ.