Калининградцы установили рекорды XIII Спартакиады учащихся России

Отмечается, что также в десятку сильнейших участников финала Спартакиады попали калининградцы Никита Силянков с личным рекордом в беге на 400 метров с барьерами — 55,96 сек., Дмитрий Спиридонов на 100 м. с результатом 11,11сек., и 200 м с результатом 22,38 сек., а София Кальянова прыгнула в длину на 5 м 44 см.