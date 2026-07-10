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В Сочинском национальном парке зацвела лилия Кессельринга

Эта высокая красавица с крупными желтоватыми цветами и люксовым ароматом, от которого кружится голова, — звезда субальпийского разнотравья.

Источник: МАКС-канал Сочинского национального парка

В июле лилия Кессельринга зацвела в горах Сочи. Её склонённые соломенные венчики, лепестки с кокетливыми коричневыми веснушками и длиннющие ресницы-тычинки на фоне горного кобальта неба — чистый восторг.

Но есть нюанс. Роскошный парфюм, манящий шмелей, для человека может оказаться слишком сладким и тяжёлым. Дышать им долго, особенно в закрытом помещении или машине, — это гарантированно заработать головокружение и тошноту.

Не рвите лилии в букеты. Пока собираете, можете испортить себе самочувствие и получить внушительный штраф за нарушение закона. Эта красавица — редкий эндемик с сокращающейся численностью, герой Красных книг. Любуйтесь, фотографируйте, но не трогайте, сообщает МАКС-канал Сочинского национального парка.