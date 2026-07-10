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В Таганроге после атаки БПЛА в ПВР находится 44 человека

В Ростовской области силы и средства всех экстренных служб стянули для ликвидации последствий атаки беспилотников в Азовском районе, Азове и Таганроге. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

В Ростовской области силы и средства всех экстренных служб стянули для ликвидации последствий атаки беспилотников в Азовском районе, Азове и Таганроге. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

«Главная задача — локализовать возгорания и не допустить распространения огня, особенно это важно сейчас в жаркий период. Основная нагрузка в ходе локализации возгораний ложиться сейчас на МЧС», — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что собственникам пострадавших от налетов БПЛА объектов поручено оказывать максимальное содействие работе экстренных служб.

В то же время в Таганроге в границах пострадавших территорий локально ввели режим чрезвычайной ситуации. Сейчас в пункте временного размещения (ПВР) после эвакуации находятся 44 человека, из них семь детей.

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