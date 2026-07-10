Хабаровский березовый сок готовится покорить Китай

Компания ООО «Юник-ДВ» завершила регистрацию в Главном таможенном управлении и готовит первые поставки замороженного березового сока на китайский рынок. Помощь производителю оказал краевой Центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В 2025 году компания участвовала в бизнес-миссии во Владивостоке, а в мае 2026-го впервые представила продукцию на Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. На выставке предприниматели оценили реальный спрос и наладили контакты с дистрибьюторами. В планах — тестовый запуск небольшой партии. При этом рецептура сока останется прежней — адаптировать будут только упаковку. Китай — приоритетное направление, но компания рассматривает и другие рынки, включая Саудовскую Аравию. Источник: министерство экономического развития Хабаровского края.