Бензин появился на заправках ЛУКОЙЛ в Городецком округе

Однако на других заправках в округе бензина для физлиц по-прежнему нет, следует из сообщения администрации. «Газпромнефть» заправляет по топливным картам АИ-92 с ограничением 60 л, в сети есть дизель и газ. Бензина АИ-92 и АИ-95 нет на заправках «Кондор», АЗС ИП Грачев продает бензин только организациям по топливным картам и газ.