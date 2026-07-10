Семью с 65-летним стажем поздравили на дворовом празднике в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во дворах Кировского района продолжается проект «Фабрика народных инициатив». Для жителей провели спортивные, семейные и игровые программы.
На улице Новой, 48 прошел праздник «Спортдвор», а во дворе дома на улице Академика Вавилова, 39а жители вспомнили дворовые игры своего детства.
На проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 90а отметили День семьи, любви и верности. Здесь поздравили супругов Курицыных — Виктор Сергеевич и Нина Егоровна вместе уже 65 лет.
Как рассказали в районной администрации, в свои 90 лет Виктор Курицын установил мировой рекорд по тяжелой атлетике, подняв 50 килограммов.