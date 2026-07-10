17% воронежских компаний принимают несовершеннолетних сотрудников

Согласно проведенному опросу, чаще подростков нанимает крупный и средний бизнес, поскольку имеет больше ресурсов для обучения и адаптации. Среди небольших компаний с численностью персонала от 100 человек на работу или стажировку принимают несовершеннолетних 24%, среди предприятий малого бизнеса — только 10%.