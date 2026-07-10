Согласно недавнему исследованию сервиса по поиску работы и подбору SuperJob, 17% воронежских компаний принимают несовершеннолетних сотрудников. Из них 6% — на работу. Еще 11% — на стажировку.
Согласно проведенному опросу, чаще подростков нанимает крупный и средний бизнес, поскольку имеет больше ресурсов для обучения и адаптации. Среди небольших компаний с численностью персонала от 100 человек на работу или стажировку принимают несовершеннолетних 24%, среди предприятий малого бизнеса — только 10%.
В числе вакансий для подростков — работа курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и сотрудников заведений общественного питания. Размещая резюме в интернете, школьники чаще всего претендуют на работу в торговом зале, сборщиками заказов, официантами, курьерами и промоутерами, а также разнорабочими.
По данным источника, современные подростки начинают свою трудовую деятельность раньше, а на рынке труда царит разнообразие форматов и графиков работы для них.