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17% воронежских компаний принимают несовершеннолетних сотрудников

Школьники чаще всего претендуют на работу в торговом зале, сборщиками заказов, официантами, курьерами и промоутерами.

Источник: Комсомольская правда

Согласно недавнему исследованию сервиса по поиску работы и подбору SuperJob, 17% воронежских компаний принимают несовершеннолетних сотрудников. Из них 6% — на работу. Еще 11% — на стажировку.

Согласно проведенному опросу, чаще подростков нанимает крупный и средний бизнес, поскольку имеет больше ресурсов для обучения и адаптации. Среди небольших компаний с численностью персонала от 100 человек на работу или стажировку принимают несовершеннолетних 24%, среди предприятий малого бизнеса — только 10%.

В числе вакансий для подростков — работа курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и сотрудников заведений общественного питания. Размещая резюме в интернете, школьники чаще всего претендуют на работу в торговом зале, сборщиками заказов, официантами, курьерами и промоутерами, а также разнорабочими.

По данным источника, современные подростки начинают свою трудовую деятельность раньше, а на рынке труда царит разнообразие форматов и графиков работы для них.