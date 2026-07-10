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На дорогах Красноярска заметили зебру

Жители города могут увидеть на улицах необычную разметку.

Источник: Комсомольская правда

У двух дорожных «зебр» в Красноярске появились голова и хвост. Привычную дорожную разметку в двух местах дорисовали до одноименного животного. Об этом сообщила компания «БРИЗ-Центр», отвечающая за разметку на дорогах края.

Одна из зебр «гуляет» на улице Свердловская, на остановке «Роев ручей», а вторая — на улице Дубровинского, возле Речного вокзала.

По словам специалистов, необычная разметка — это не просто развлечение, а ещё и мера безопасности. Она привлекает внимание водителей, в итоге безопасность всех участников движения повышается. Обычно автомобилисты проезжают пешеход, не задумываясь, а когда мозг распознаёт что-то новое, внимание становится острее.

Также в компании отмечают, что такая практика свойственна всем городам мира, благодаря этому город становится и безопаснее, и уютнее. Автором работы стала художница Екатерина Мифтахова. Первая такая зебра появилась в Красноярске в 2018 году, возле «Роева ручья», а вторая — в 2020, у Речного вокзала.