На дорогах Красноярска заметили зебру

Также в компании отмечают, что такая практика свойственна всем городам мира, благодаря этому город становится и безопаснее, и уютнее. Автором работы стала художница Екатерина Мифтахова. Первая такая зебра появилась в Красноярске в 2018 году, возле «Роева ручья», а вторая — в 2020, у Речного вокзала.