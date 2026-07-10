Евгений Князев, кантата «Глория», органные шедевры Баха: стартует фестиваль «Бахослужение» в филармонии

Вечер посвящён вокальной музыке эпохи барокко. Специальный гость — известный оперный певец Валерий Макаров, один из самых востребованных теноров молодого поколения. Его голос с узнаваемым тембром звучит не только на сценах Большого театра и Московского театра «Новая опера», но и в других известных театрах России. Выступал на сценах Корейской национальной оперы и театра «Лисео» в Барселоне. Широкую известность получил благодаря участию в телепроекте «Большая опера» на канале «Культура» (2019), запомнился зрителю виртуозным владением голосом и незаурядным артистизмом. В настоящее время продолжает сниматься в программе «Романтика романса».