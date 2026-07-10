Что сейчас происходит в Евпатории: все о работе объектов, аптек и центров помощи

«Часть города обесточена, ведутся аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения. В остальных районах города действует веерное отключение», — написал в своем канале в МАКС Оганесян.
Он также отметил, что в микрорайоны, в которых ограничено водоснабжение, воду подвозят по графику. Кроме того, тринадцать детских садов работает в режиме полного дня и столько же в режиме кратковременного пребывания детей.
Центры содействия открыты по адресам:
— пр. Ленина, 2 (отдел по работе с обращениями граждан администрации города Евпатории) — время работы с
— пгт Мирный, ул. Сырникова, 25А — время работы с
— пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, 3 — время работы с
Пункты подзарядки мобильных телефонов.
ул. Интернациональная, 124, магазин «Пуд» — время работы с 07:00 до 23:00;
ул. Демышева, 109, магазин «Пуд» — время работы с 07:00 до 23:00;
ул. 9 Мая, 49, этаж 1, магазин «Яблоко» — время работы с 08:00 до 22:00;
ул. Интернациональная, 88, магазин «Фреш» — время работы с 9:00 до 23:00;
ул. Революции, 34 — кафе «Модерн» — на время работы кафе;
ул. Короленко, 1 — кафе «Дастархан» — на время работы кафе;
пр. Ленина, 29В — кафе «Медведь» — на время работы кафе.
Подача водоснабжения:
Подвоз воды в Евпатории будет осуществляться по графику с приоритетом для районов многоэтажной застройки и участков с высокими отметками рельефа.
· Пгт Мирный:
9.00 — 11.00 (ул. Сырникова, 33).
11.00 — 12.00 (ул. Школьная, 13).
12.00 — 14.00 (ул. Мира, 17).
14.00 — 16.00 (ул. Сырникова, 29).
16.00 — 18.00 (ул. Сырникова, 19).
· Пгт Новоозёрное:
10.00 — 11.00 (ул. Морская, 4).
11.00 — 12.00 (ул. Морская, 25).
13.00 — 14.00 (ул. Героев-Десантников, 3).
14.00 — 15.00 (ул. Адмирала Кантура, 1).
16.00 — 18.00 (СНТ «Дружба-2»).
· Мкрн. Спутник-1:
9.00 — 16.00 (перекрестки ул. Тумен — Салтаба, Д. Акимова — Р. Медиева, Б. Османова — Каклык), по отдельным заявкам звонить +7 (978)014−53−68;
· Мкрн. Исмаил-бей.
9.00 — 16.00 (перекрестки ул. Х-Д Гирея — Гезлев, Чобан-заде — Гезлев, А. Султан — Гезлев, Э. Шемьи-заде — Гезлев, Кефе — Гезлев);
Перечень аптек, в которых доступна оплата за безналичный расчет во время отключения электроэнергии (при наличии интернета):
· «Аптека», ул. Революции, 59, работает в отсутствие электричества, безналичная оплата возможна;
· «Аптека», ул. Эскадронная, 9, работает в отсутствие электричества, безналичная оплата возможна при наличии интернета в городе.
· «Ювес +», пр. Ленина, 40, работает в отсутствие электричества от генератора «СберБанка» до 18:00 (возможен безналичный расчет), после 18:00 — только наличный расчет.
· «Экономная аптека»:
ул. Д. Ульянова, ½, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет;
ул. 9 мая, .49, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет;
пр. Победы, 30, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет;
ул. Интернациональная, 63а, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет;
Перечень банкоматов с возможностью выдачи наличных:
В условиях ограничения электроэнергии снятие денежных средств доступно в следующих отделениях банков в Евпатории:
Отделение «Генбанка»: ул. Некрасова, 41, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов (функционирует 1 банкомат, касса).
Отделения Банка «ВТБ»:
1. пр. Победы, д. 4А, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов (функционирует 2 банкомата, касса);
2. ул. Интернациональная, д. 115, режим работы: с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30 часов (функционирует 4 банкомата, касса);
3. ул. Матвеева, д. 16А, режим работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 часов (функционирует 3 банкомата, касса).
Отделение банка «Россия»: ул. Матвеева, д. 13, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов (функционирует 1 банкомат, касса).
Отделения «СберБанка»:
1. ул. им. 9 Мая, д. 47А, режим работы: с понедельника по пятницу с 08:30 до 18:30 часов, суббота с 09:00 до 17:30 часов (функционирует 3 банкомата, кассы);
2. пр. им. Ленина, д. 40/12, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30 часов, суббота с 09:00 до 16:30 часов (функционирует 2 банкомата, кассы).
Телефоны дежурно-диспетчерских служб:
· Единая дежурно-диспетчерская служба г. Евпатории: +7−978−902−76−92 (круглосуточно), +7−36569−4−20−50 (круглосуточно).
· Евпаторийский филиал ГУП РК «Вода Крыма»: +7−979−014−53−68 — горячая линия (диспетчерская).
· Евпаторийский филиал ГУП РК «Крымэнерго»: +7−978−954−41−49 (аварийная служба — круглосуточно); +7−36569−2−51−64 (приемная, пн. — чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).
· Евпаторийский филиал ГУП РК «Крымгазсети»: +7−978−706−56−57, +7−36569−5−95−19 (круглосуточно).
Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов:
· Единая диспетчерская служба в Республике Крым: 112;
· МВД по Республике Крым: 102; +7−3652−734−613;
· УФСБ России по Республике Крым: +7−3652−291−020; +7−3652−291−030;
· ГУ МЧС России по Республике Крым: +7−3652−550−901; +7−3652−550−904;
· Аппарат АТК в Республике Крым: +7−3652−544−420.
В пятницу в «Крымэнерго» сообщили, что в Южном и Центральном энергорайонах Крыма в течение суток будут введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Также сообщалось, что в Крыму в пятницу в городе Армянске и более чем в 20 селах и поселках нескольких районов республики не будут воды из-за ремонтных работ на энергетических сетях.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.