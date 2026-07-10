Крымчанам доступен аварийный роуминг для повышения надежности мобильной связи

Как включить «Роуминг данных».
На iPhone:
— Откройте «Настройки».
— Перейдите в «Сотовая связь», далее «Параметры данных».
— Включите «Роуминг данных».
На Android:
— Откройте «Настройки».
— Перейдите в раздел Сеть и Интернет, Подключения или СИМ-карты и мобильные сети (название зависит от модели телефона).
— Выберите используемую СИМ-карту (если их несколько).
— Включите переключатель «Роуминг данных».
При включении аварийного роуминга дополнительной платы за отправку звонки, смс, доступ к сайтам из «белого списка» взиматься не будет.