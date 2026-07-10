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Крымчанам доступен аварийный роуминг для повышения надежности мобильной связи

Этот механизм позволяет телефону автоматически использовать любую доступную сеть, если в каком-либо месте временно возникают ограничения в работе основной сети.

Как включить «Роуминг данных».

На iPhone:

— Откройте «Настройки».

— Перейдите в «Сотовая связь», далее «Параметры данных».

— Включите «Роуминг данных».

На Android:

— Откройте «Настройки».

— Перейдите в раздел Сеть и Интернет, Подключения или СИМ-карты и мобильные сети (название зависит от модели телефона).

— Выберите используемую СИМ-карту (если их несколько).

— Включите переключатель «Роуминг данных».

При включении аварийного роуминга дополнительной платы за отправку звонки, смс, доступ к сайтам из «белого списка» взиматься не будет.