Более 1,8 тысячи севастопольцев прошли профориентацию

Профориентацию в кадровом центре Севастополя с начала года прошли свыше 1,8 тыс. человек, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие услуги оказывают по национальному проекту «Кадры», сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения города.
Почти половина прошедших профориентацию — подростки от 14 до 18 лет. Также услугу получили безработные граждане, пенсионеры, люди с инвалидностью, предпенсионеры и те, кто решил возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва. Специалисты кадрового центра рассказывают школьникам о востребованных профессиях в городе, возможностях обучения и поиска работы. С начала года для ребят было организовано 34 профурока и три профэкскурсии на предприятия города.
«Профориентация включена в индивидуальный план содействия занятости соискателя. Она проводится как в формате индивидуального профтестирования с консультацией психолога, так и в групповых тренингах. В этом году для взрослых соискателей мы провели пять семинаров-тренингов “Профориентация. В будущее с уверенностью”, чтобы участники получили практические навыки и уверенность при трудоустройстве», — отметила начальник отдела по профориентации и профобучению граждан кадрового центра Ирина Реклицкая.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.