Более 1,8 тысячи севастопольцев прошли профориентацию

Почти половина прошедших профориентацию — подростки от 14 до 18 лет. Также услугу получили безработные граждане, пенсионеры, люди с инвалидностью, предпенсионеры и те, кто решил возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва. Специалисты кадрового центра рассказывают школьникам о востребованных профессиях в городе, возможностях обучения и поиска работы. С начала года для ребят было организовано 34 профурока и три профэкскурсии на предприятия города.