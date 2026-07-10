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Светофоры обновляют в Советской Гавани по нацпроекту

Новые конструкции уже монтируют на пересечении улиц Ленина и Рабочая.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Советской Гавани устанавливают новые светофоры. Подрядная организация приступила к монтажу опорных конструкций на центральных улицах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Опорные конструкции начали монтировать на пересечении улиц Ленина и Рабочая недалеко от АЗС «Трансбункер». Здесь также оборудовали электроснабжение.

Новые светофоры установят также на пересечении улиц Пионерская, Инженерная и Комсомольская.

Замена оборудования идет в рамках долгосрочного плана развития города, направленного на достижение целей национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.