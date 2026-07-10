Омичам напомнили правила перевозки запасов бензина в багажнике машины

Нюансы правил перевозки бензина в багажнике авто в Омске рассказали наши коллеги из «Ом1». В России частным водителям разрешено перевозить топливо для личных нужд, но действуют строгие ограничения, установленные Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).
Общий объём легковоспламеняющейся жидкости в багажнике не должен превышать 240 литров. При этом каждая канистра — не более 60 литров. Топливо в штатном баке автомобиля в этот расчёт не входит. Использовать можно только специальные ёмкости — стальные, алюминиевые или пластиковые канистры с необходимой маркировкой. Стеклянная тара и обычный несертифицированный пластик запрещены.
Перед перевозкой канистры должны быть исправными, без повреждений, крышки — плотно закрываться. Заполнять ёмкость полностью нельзя: максимум 95% объёма, чтобы оставить место для расширения топлива при нагреве.
За нарушение правил перевозки опасных грузов предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 12.21.2 КоАП РФ. Водителю грозит штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей или лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев. Специалисты также предупреждают: длительное хранение бензина в закрытом багажнике опасно — при высокой температуре топливо выделяет пары, которые могут образовать взрывоопасную смесь.
Ранее мы рассказывали, где найти бензин в Омске и как проверить наличие топлива на АЗС онлайн через приложения и сервисы.