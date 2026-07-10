Омичам напомнили правила перевозки запасов бензина в багажнике машины

Общий объём легковоспламеняющейся жидкости в багажнике не должен превышать 240 литров. При этом каждая канистра — не более 60 литров. Топливо в штатном баке автомобиля в этот расчёт не входит. Использовать можно только специальные ёмкости — стальные, алюминиевые или пластиковые канистры с необходимой маркировкой. Стеклянная тара и обычный несертифицированный пластик запрещены.