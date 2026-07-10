Поврежденный коллектор у памятника Славы в Воронеже отремонтировали

Авария произошла 5 июля на участке канализационного коллектора на Московском проспекте. Ранее в «РВК-Воронеж» отмечали, что основная сложность устранения заключалась в стремительном заполнении котлована стоками, что не позволяло вести земляные работы в штатном режиме. Причиной аварии названо сочетание двух факторов: многолетний срок эксплуатации (коллектор построен в 1970-х годах) и постоянная нагрузка от интенсивного дорожного движения над ним. Аналогичное повреждение на соседнем участке коммуникации фиксировалось в прошлом году. По данным водоканала, сейчас он функционирует в штатном режиме.