В Красноярске у заказчика метро появился новый директор

В Красноярске назначили нового директора краевого Центра транспортной логистики. Это предприятие выступает заказчиком строительства метротрама.
Руководителем стал Николай Кузнецов. До этого он временно исполнял обязанности директора центра. Его кандидатуру 9 июля согласовали на сессии Законодательного Собрания края.
Напомним, в декабре 2025 года прежнего директора краевого Центра транспортной логистики Андрея Августиновича задержали в по подозрению в мошенничестве. Возбужденного уголовное дело связано с продажей акций красноярского аэропорта, ущерб региону следствие оценило в 2 млрд рублей. После этого руководителем предприятия становился Павел Стадниченко. Весной 2026 года обязанности директора перешли к Николаю Кузнецову, а теперь его согласовали уже как нового руководителя.
Центр транспортной логистики занимается организацией транспортных услуг, арендой транспорта, закупками, поставками и перевозками. Также оно является главным заказчиком по строительству красноярского метротрама.
Стройка идет с проблемами. В городе находятся несколько тоннелепроходческих щитов, но работает не вся техника. В мае губернатор Михаил Котюков говорил, что на отдельных участках возникла пауза из-за поиска технических решений. Кроме того, метростроители жаловались на задержки зарплаты, а контрагенты взыскивают с участников проекта крупные неустойки через суд.