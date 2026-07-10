В Красноярске у заказчика метро появился новый директор

Напомним, в декабре 2025 года прежнего директора краевого Центра транспортной логистики Андрея Августиновича задержали в по подозрению в мошенничестве. Возбужденного уголовное дело связано с продажей акций красноярского аэропорта, ущерб региону следствие оценило в 2 млрд рублей. После этого руководителем предприятия становился Павел Стадниченко. Весной 2026 года обязанности директора перешли к Николаю Кузнецову, а теперь его согласовали уже как нового руководителя.