Сотрудники киберполиции ЕАО предотвратили хищение 1,4 миллиона рублей у пенсионерки

Как сообщили в ГУ МВД России по ЕАО, всё началось со звонка в мессенджере. 68-летней женщине позвонил лжесотрудник компании по установке домофона и попросил продиктовать код из СМС. Пенсионерка выполнила просьбу. Затем мошенники сообщили, что её аккаунт на «Госуслугах» взломан, и убедили включить трансляцию экрана телефона. Женщину запугали: если она немедленно не переведёт деньги на «безопасный счёт», её арестуют за помощь террористам. Испугавшись, пенсионерка обналичила в банке все сбережения — 1,4 миллиона рублей.