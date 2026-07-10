Сотрудники киберполиции ЕАО предотвратили хищение 1,4 миллиона рублей у пенсионерки

В Биробиджане сотрудники киберполиции УМВД России по ЕАО предотвратили хищение крупной суммы у пожилой женщины. Пенсионерку буквально перехватили по дороге, когда она везла все свои сбережения мошенникам. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МВД России по ЕАО, всё началось со звонка в мессенджере. 68-летней женщине позвонил лжесотрудник компании по установке домофона и попросил продиктовать код из СМС. Пенсионерка выполнила просьбу. Затем мошенники сообщили, что её аккаунт на «Госуслугах» взломан, и убедили включить трансляцию экрана телефона. Женщину запугали: если она немедленно не переведёт деньги на «безопасный счёт», её арестуют за помощь террористам. Испугавшись, пенсионерка обналичила в банке все сбережения — 1,4 миллиона рублей.
Возвращаясь домой на такси, автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции по ориентировке, переданной киберполицией. Женщина до последнего не понимала, что её спасают, упиралась и отказывалась верить в обман. Уже в отделе полиции она пришла в себя и поблагодарила полицейских за спасение. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
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