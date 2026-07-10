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ФБР и МВД Казахстана объединяют усилия в борьбе с киберпреступностью

Главный полицейский республики посетил США с рабочим визитом и встретился с правоохранителями.

Источник: Freepik

АСТАНА, 10 июл — Sputnik. Глава МВД Казахстана Ержан Саденов выступил на Полицейском саммите ООН в Нью-Йорке.

На мероприятии собрались руководители правоохранительных органов и международных организаций государств-членов Организации объединенных наций.

«В своем выступлении министр представил подходы Казахстана к укреплению международной безопасности, развитию полицейского миротворчества, противодействию транснациональной организованной и киберпреступности. Особое внимание было уделено необходимости укрепления практического взаимодействия правоохранительных органов, обмена опытом и совместного противодействия современным вызовам и угрозам», — сообщили в МВД.

Помимо саммита, Ержан Саденов отдельно встретился с руководством ФБР и посетил департамент полиции Нью-Йорка.

«В ходе встречи с главой офиса ФБР в Нью-Йорке Джеймсом Барнаклом рассмотрены перспективы расширения взаимодействия в сфере противодействия организованной и киберпреступности, обмена опытом в сфере развития цифровых технологий и подготовки специалистов. Делегация МВД также ознакомилась с работой Центра совместных операций ФБР, обеспечивающего межведомственную координацию при реагировании на кризисные ситуации», — рассказали в ведомстве.

В Центре оперативного управления департамента полиции Нью-Йорка казахстанскую делегацию ознакомили с практикой управления силами полиции мегаполиса, с возможностями систем видеонаблюдения, цифровой аналитикой и координацией патрульных подразделений в режиме реального времени.

Полицейский саммит ООН также стал площадкой для укрепления международных профессиональных связей, подчеркнули в МВД.

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