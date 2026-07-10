ФБР и МВД Казахстана объединяют усилия в борьбе с киберпреступностью

«В ходе встречи с главой офиса ФБР в Нью-Йорке Джеймсом Барнаклом рассмотрены перспективы расширения взаимодействия в сфере противодействия организованной и киберпреступности, обмена опытом в сфере развития цифровых технологий и подготовки специалистов. Делегация МВД также ознакомилась с работой Центра совместных операций ФБР, обеспечивающего межведомственную координацию при реагировании на кризисные ситуации», — рассказали в ведомстве.