ФБР и МВД Казахстана объединяют усилия в борьбе с киберпреступностью

На мероприятии собрались руководители правоохранительных органов и международных организаций государств-членов Организации объединенных наций.
«В своем выступлении министр представил подходы Казахстана к укреплению международной безопасности, развитию полицейского миротворчества, противодействию транснациональной организованной и киберпреступности. Особое внимание было уделено необходимости укрепления практического взаимодействия правоохранительных органов, обмена опытом и совместного противодействия современным вызовам и угрозам», — сообщили в МВД.
Помимо саммита, Ержан Саденов отдельно встретился с руководством ФБР и посетил департамент полиции Нью-Йорка.
«В ходе встречи с главой офиса ФБР в Нью-Йорке Джеймсом Барнаклом рассмотрены перспективы расширения взаимодействия в сфере противодействия организованной и киберпреступности, обмена опытом в сфере развития цифровых технологий и подготовки специалистов. Делегация МВД также ознакомилась с работой Центра совместных операций ФБР, обеспечивающего межведомственную координацию при реагировании на кризисные ситуации», — рассказали в ведомстве.
В Центре оперативного управления департамента полиции Нью-Йорка казахстанскую делегацию ознакомили с практикой управления силами полиции мегаполиса, с возможностями систем видеонаблюдения, цифровой аналитикой и координацией патрульных подразделений в режиме реального времени.
Полицейский саммит ООН также стал площадкой для укрепления международных профессиональных связей, подчеркнули в МВД.