Росводресурсы спланировали режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада

По прогнозу Росгидромета, в июле приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается в пределах 13,4−17,4 км³ (106% от нормы) при норме 14,5 км³. Наибольший приток прогнозируется в Куйбышевское (167% от нормы), Камское (145% от нормы) и Шекснинское (104% от нормы) водохранилища. Наименьший приток ожидается в Горьковское водохранилище (49% от нормы).