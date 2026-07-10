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Росводресурсы спланировали режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада

На очередном заседании межведомственной рабочей группы рассмотрели предложения по режимам работы водохранилищ.

На очередном заседании межведомственной рабочей группы рассмотрели предложения по режимам работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

По прогнозу Росгидромета, в июле приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается в пределах 13,4−17,4 км³ (106% от нормы) при норме 14,5 км³. Наибольший приток прогнозируется в Куйбышевское (167% от нормы), Камское (145% от нормы) и Шекснинское (104% от нормы) водохранилища. Наименьший приток ожидается в Горьковское водохранилище (49% от нормы).

На заседании также обсудили прогноз притока воды в водохранилища Волжско-Камского каскада на 3-й квартал 2026 года.

— При необходимости режимы работы гидроузлов будут оперативно корректироваться в соответствии с изменением погодных и гидрологических условий. Следующее заседание рабочей группы пройдет ориентировочно 10 августа, — отметил начальник Управления регулирования водохозяйственной деятельности Дмитрий Савостицкий.