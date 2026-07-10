Семья из Красноярского края вошла в топ-60 на конкурсе «Это у нас семейное»

Команда Сергейкиных из Железногорска, представляющая династию атомщиков с общим стажем работы более 108 лет, вошла в число победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Финал конкурса прошел в Москве на ВДНХ. Участниками стали 328 семейных команд со всей страны. Из них определились 60 лидеров, которые получили финансовую поддержку на улучшение жилищных условий. Кроме того, все финалисты смогут отправиться в путешествия по России. Среди команд-победителей оказались представители всех федеральных округов России, включая Донбасс и Новороссию. Это многодетные и приемные семьи, семьи участников специальной военной операции, трудовые и творческие династии, спортсмены, активисты, ветераны труда. В команде из Железногорска пятеро представителей разных поколений: родители Елена и Дмитрий, их дети Татьяна и Павел, а также бабушка Надежда Алексеевна. Семья воспитывает дочь с особенностями здоровья. К финалистам и победителям обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко: Президент сказал, что Россия — это семья семей. И вы — наглядный пример этого. Главное, что я увидел, — это любовь, уважение и то, как бережно вы поддерживали друг друга, — это невероятный пример тепла, настоящей любви, настоящего уважения и счастья. Вы, ваши семьи — это гордость России.