В Калининградскую область с начала года завезли 228 тонн специй

С начал года, в период с 1 января по 7 июля, в Калининградскую область из-за границы завезли 228 тонн специй и пряностей. Данные озвучили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Отмечается, что 99% ввезенных специй и пряностей относятся к импорту из Германии, Китая, Австрии и Польши. При этом только на Польшу пришлось 43% от всего объема импорта перца, корицы, кардамона и прочих специй.
Также страны, откуда шли поставки: Венгрия, Индия, Турция, Франция и Хорватия.
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