Площадь имени Ленина — самое сердце Хабаровска

Портал «Губерния Онлайн» запустил новый проект — онлайн-путеводитель по Хабаровску. В нем мы проведем виртуальные экскурсии по всем интересным и красивым местам краевой столицы. В прошлый раз мы показали красоту главной улицы Хабаровска, а в новом обзоре речь пойдет о центральной площади краевой столицы — площади имени Ленина. Здесь сразу стоит оговориться, что центральной эта площадь стала далеко не сразу. Более того, и площадь на этом месте появилась гораздо позже, чем был основан военный пост Хабаровка, ставший впоследствии городом Хабаровском. В середине XIX века, когда только возник наш город, центр находился возле Амура, а первой центральной площадью Хабаровки стала Успенская площадь, которая сегодня называется Комсомольской площадью. На месте нынешней площади имени Ленина, которая в тот момент была дальней окраиной крохотного города, изначально располагалось кладбище. Но в 1880 году, когда Хабаровка получила статус города и стала административным центром Приморской области, был составлен новый план застройки, согласно которому границу города передвинули примерно в район современной улицы Московской, а территория кладбища стала частью города. И именно в тот момент было принято решение вынести кладбище за новую городскую черту, а это место постепенно превратилось в обычный пустырь. В те годы появилась идея разбить здесь фруктовый сад, высадив на его территории 1 000 саженцев, но от этой инициативы решили отказаться, а вместо этого в 1897 году городские власти расчистили пустырь, обустроили его и назвали Николаевской площадью. С этого момента и ведет свою историю площадь. Изначально на новом городском плаце расположилась биржа извозчиков, там же шла активная торговля. Постепенно вокруг этой площади появились улицы Пушкинская (ныне Пушкина) и Гоголевская (ныне Гоголя), а улица Муравьева-Амурского была продлена на восток до новой границы города. Одновременно с этим по периметру площади началось строительство первых каменных зданий, очертивших границы этой территории. Так, вокруг площади на рубеже XIX и XX веков были построены красивые здания Николаевского городского трехклассного училища, в котором разместилась Свято-Никольская домовая церковь, почтово-телеграфной конторы и реального училища. И так продолжалось вплоть до Февральской революции, пока 5 марта 1917 года на торжественном митинге хабаровчан не было принято решение переименовать это место в площадь Свободы. В 1925 году на площади установили памятник Владимиру Ленину (только тогда он находился на самой площади, а не на улице Пушкина, как сейчас), а в 1929 году на этой площади состоялось торжественное захоронение бойцов Особой Дальневосточной армии, погибших в ходе советско-китайского конфликта на КВЖД. В 1949 году завершилась первая реконструкция площади, одновременно с которой она получила название площадь Сталина. Тогда же памятник вождю мирового пролетариата был перенесен с площади на улицу Пушкина, вокруг него появились трибуны, а саму площадь полностью заасфальтировали. Через восемь лет, 27 июля 1957 года, площадь получила свое нынешнее имя в честь основателя СССР и вождя Октябрьской революции, а в 1998 году была проведена вторая (и последняя на данный момент) масштабная реконструкция площади, благодаря которой она получила свой нынешний вид. Сейчас площадь имени Ленина — это самое сердце Хабаровска, центральная и самая красивая площадь города. Ее площадь составляет 25 300 квадратных метров, и она считается одной из самых больших в России и крупнейшей на Дальнем Востоке. Она разделяет улицы Муравьева-Амурского и Карла Маркса на две части, хотя до 1992 года это была единая улица, которая в царское время называлась в честь Муравьева-Амурского, а в советскую эпоху — в честь Карла Маркса. Если сейчас прийти на площадь Ленина, то с юго-западной стороны мы увидим уходящую в сторону Амура улицу Муравьева-Амурского. Слева от нее находится здание бывшего Дома моделей, построенного в 1977 году. Сегодня это главное «зеркало» Хабаровска, поскольку весь фасад здания покрыт зеркальными панелями, в которых красиво отражается площадь. В XXI веке в здании располагаются банки и офисы разных коммерческих компаний. А рядом с «зеркалом» бывшего «Далькомбанка» возвышается угловое здание теперь уже бывшей городской лор-больницы № 2, на крыше которого можно видеть круглые часы. Его построили в 1927 году, изначально оно было трехэтажным, и в нем размещался корпус конторы «Дальспирта». В мае 1941 года туда переехала городская лор-больница № 2, а в 1976—1982 годах здание подверглось серьезной реконструкции и стало четырехэтажным. В 2023 году больница закрылась, а в здании разместились офисы разных структур, в том числе краевого отделения фонда «Защитники Отечества». В свою очередь, справа от улицы Муравьева-Амурского расположено огромное здание бывшей Высшей партийной школы. В «нулевых» в нем находился ДВАГС — Дальневосточная академия государственной службы, а сейчас в этом здании размещается Дальневосточный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). А в 2003 году перед зданием ДВАГСа построили пешеходный виадук через улицу Гоголя на улицу Муравьева-Амурского с площади имени Ленина. С северо-западной стороны от площади находится гигантский главный корпус ДВГМУ — Дальневосточного государственного медицинского университета. Он был построен на улице Карла Маркса в 1962 году в стиле сталинского ампира. А между зданием ДВГМУ и РАНХиГС находится автобусная остановка «Площадь имени Ленина», сразу за которой расположена лестница, по которой можно спуститься с площади на ту часть улицы Гоголя, которая находится фактически во дворах за зданием ДВГМУ. С северо-восточной стороны площади имени Ленина взору открывается очень красивое историческое здание, построенное из красного кирпича еще в 1903 году. В то время в нем размещалось Хабаровское реальное училище с уклоном на математические предметы, а в 1910-х годах в нем открылся учительский институт. С 1948 года в здании разместилась городская больница № 3, а в 1952 и 1956 годах к нему достроили еще два корпуса. В 2000-х годах больницу закрыли, а здание подверглось реконструкции и получило дополнительный, четвертый, этаж (изначально оно имело высоту в три этажа). В этом здании, крышу которого украшает изящная башенка со шпилем, сейчас находится бизнес-центр и офис известного банка. Перед ним располагается памятник Владимиру Ленину, по обеим сторонам от которого на День города и День Победы строят быстровозводимые трибуны. Слева от здания бывшего реального училища мы видим рекламный экран и пятиэтажное историческое здание общежития медицинского института. Оно было построено в середине прошлого века, а сейчас в нем размещается одна из городских клиник, а также офисы региональных управлений министерства юстиции РФ и Федеральной службы судебных приставов. А на углу площади нашему взору открывается шестиэтажный жилой дом советской постройки с магазинами и офисами на первом этаже. Справа от здания бывшего реального училища можно увидеть уже бывшую гостиницу «Центральная». Она была построена в 1964 году по проекту местного архитектора Ефима Мамешина. Рассчитана гостиница на 303 места. Она имела свой ресторан и телеграф с пунктом междугородной телефонной связи. Но уже несколько лет гостиница не работает. Сейчас в этом здании размещается только популярный ресторан кавказской кухни. Наконец, всю юго-восточную часть площади имени Ленина занимает огромное белоснежное здание правительства Хабаровского края, более известное как «Белый дом». Изначально в его левой части находилось историческое здание почтово-телеграфной конторы, а на месте правого крыла — старые деревянные постройки. Но в 1986 году на месте деревянных домиков, которые попали под снос, были построены центральный корпус и правое крыло здания краевого правительства, а здание Центрального телеграфа закрыли мраморной фальш-стеной, все выглядеть со стороны площади как единый архитектурный ансамбль вместе с «Белым домом». На крыше этого огромного здания развеваются два флага — России и Хабаровского края. А если говорить про саму площадь, то ее эпицентром является центральный фонтан, расположенный в самом сердце площади. С двух сторон от него, со стороны «Белого дома» и медицинского университета, находятся еще восемь небольших фонтанов — по четыре с каждой стороны. Кроме того, на площади можно увидеть большое количество скамеек, урн, красивых фонарей «под старину» и клумб с цветами, а со стороны улицы Пушкина находится парковка для автомобилей. Помимо этого, перед «Белым домом» установлена Доска почета с именами лауреатов почетного знака «За заслуги», а прямо перед проезжей частью улицы Муравьева-Амурского в 2010 году появился памятный знак «Нулевой километр трассы Чита — Хабаровск». Также на площади имени Ленина стоит пост полиции (со стороны улицы Гоголя), два торговых павильона с атрибутикой хабаровских спортивных клубов и фастфудом, а со стороны ДВГМУ площадь отделена от дороги небольшим газоном с деревьями. Сегодня площадь имени Ленина — это не только популярное у хабаровчан место встреч и прогулок, но и одно из главных мест для проведения значимых акций и мероприятий. Так, на площади ежегодно проходит военный парад на День Победы, там празднуют День города, День края и Первомай, на площади имени Ленина часто проходят крупные концерты и фестивали, а зимой на ней размещается главный краевой новогодний городок с огромной елкой, ледовыми фигурами, горками, катками и яркими инсталляциями.