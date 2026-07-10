В Таганроге после атаки БПЛА ввели локально режим ЧС

ВОЛГОГРАД, 10 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен локально в Таганроге после атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Таганроге в границах территорий, пострадавших от налетов БПЛА, локально введен режим ЧС. Эвакуированы жители домов, которые попали в зону ЧС», — написал он в своем канале в «Максе».
По его словам, в пункте временного размещения находятся 44 человека, из них семеро детей. Людям оказана вся необходимая помощь.
Кроме того, силы и средства всех экстренных служб стянуты для оперативного реагирования на места происшествий — Азовский район, Азов, Таганрог. Главная задача — локализовать возгорания и не допустить распространения огня, добавил Слюсарь.
В Таганроге в результате атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на территории морского порта, его тушат, сообщал губернатор утром. Предварительно, пострадавших нет.