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Синоптик рассказал, когда в Москву придут самые сильные дожди

Синоптик Голубев: самые интенсивные дожди придут в Москву в ночь на воскресенье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Москве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«В столичном регионе в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода, однако наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночь с субботы на воскресенье. Именно в этот период местами ожидаются очень сильные дожди, для Москвы это до 30 миллиметров осадков за 12 часов, а также местами возможны локальное подтопление низинных участков», — сказал он.

По словам Голубева, при этом в пятницу, 10 июля, существенных осадков не ожидается, однако не исключено шквалистое усиление ветра — до 15−20 метров в секунду.