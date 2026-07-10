Синоптик рассказал, когда в Москву придут самые сильные дожди

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Москве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
«В столичном регионе в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода, однако наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночь с субботы на воскресенье. Именно в этот период местами ожидаются очень сильные дожди, для Москвы это до 30 миллиметров осадков за 12 часов, а также местами возможны локальное подтопление низинных участков», — сказал он.
По словам Голубева, при этом в пятницу, 10 июля, существенных осадков не ожидается, однако не исключено шквалистое усиление ветра — до 15−20 метров в секунду.