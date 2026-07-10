Синоптик рассказал, когда в Москву придут самые сильные дожди

«В столичном регионе в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода, однако наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночь с субботы на воскресенье. Именно в этот период местами ожидаются очень сильные дожди, для Москвы это до 30 миллиметров осадков за 12 часов, а также местами возможны локальное подтопление низинных участков», — сказал он.