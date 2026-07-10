Столицу РТ и Эль-Аламейн свяжут прямые авиарейсы

Казань и египетский город Эль-Аламейн свяжут прямые авиарейсы. Полеты начнутся завтра, 11 июля. Рейсы будут выполняться каждую неделю по субботам.
Пассажиров будут перевозить воздушные суда модели Airbus A320. Отправление из воздушной гавани столицы Татарстана запланировано на 9:45. Время в полете составит 4,5 часа, сообщили в пресс-службе аэропорта «Казань».
Напомним, столицу Татарстана и Архангельск связали прямые авиарейсы. Полеты начались 1 июня: Они осуществляются два раза в неделю: по понедельникам и четвергам.