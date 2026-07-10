Десятый фестиваль «Горький фест» завершился в Нижнем Новгороде: подводим итоги

Юбилейный десятый фестиваль нового российского кино «Горький фест» (16+) завершился в Нижнем Новгороде 9 июля. Корреспондент ИА «Время Н» побывал на торжественной церемонии закрытия, которая состоялась на Театральной площади у Нижегородского театра драмы имени Максима Горького.
На церемонии собрались звезды отечественного кинематографа, режиссеры, продюсеры, сценаристы, в том числе Евгения Храповицкая, Кузьма Сапрыкин, Александра Киселева, Мария Николаева, Владимир Хотиненко, Савва Минаев, Григорий Калинин, Ангелина Пахомова, Светлана Самошина, Лариса Олейник, Олег Гаас и многие другие.
В этом году основной темой киносмотра выбрали символы путешествия во времени, переосмысления прошлого и образ будущего.
Президент фестиваля и народный артист России Михаил Пореченков, выступая с финальной речью, поблагодарил всех, кто так или иначе был причастен к этому большому культурному событию.
«Давайте скажем “спасибо” всем тем, кто нам дорог. Спасибо Господу Богу за то, что мы живы и находимся здесь. Спасибо нашим родителям, семьям. Спасибо всем коллегам и наставникам, великолепному жюри и, конечно же, вам — зрителям великого Нижнего Новгорода! Спасибо тому кино, которое мы смотрим, всем конкурсантам фестиваля. Спасибо за вашу искренность, душевность. За все то, что вы транслируете, потому что в этом есть любовь и человечность. В этом есть Бог! Десятый фестиваль нового российского кино объявляется закрытым!».
Всего в этом году было рассмотрено 550 заявок, что отражает большой интерес российских кинематографистов к участию в фестивале. В итоговую конкурсную программу вошли 18 фильмов, из которых 8 картин полного метра, 10 короткометражных, 14 игровых и 4 документальные работы.
Авторитетное жюри в составе режиссера Александра Велединского, продюсера Сабины Еремеевой, оператора Екатерины Смолиной, композитора Антона Силаева и киножурналиста Ивана Кудрявцева выбрало победителей в шести основных и нескольких специальных номинациях.
Обладателем приза зрительских симпатий стала картина «Мон» (12+) (режиссер Софья Чигирова). Специального упоминания жюри удостоен фильм «Лето будет общим» (18+) (режиссер Даниил Меркулов). В номинации «Лучшее музыкальное решение» победила абсурдистская комедия и драма «Ось» (12+), музыку к которой написала композитор Наталия Гришанина.
Номинация «Лучшее изобразительное решение» досталась фильму «Братья» (12+) (режиссеры Анна Далингер и Станислав Тихонравов). Притче «Снежинка и Снеговик» (0+) (режиссер Виталий Суслин) не было равных в «Лучшей драматургии». Решением жюри первое место в номинации имени Евгения Евстигнеева «Лучшая актерская работа» разделили Александр Гридин и Мария Лукьянова, сыгравшие в картине «Что ты здесь видишь» (18+) (режиссер Андрей Ионкин). Триумфатором номинации «Лучшая режиссерская работа» стал Алексей Федорченко и его произведение под названием «Мифы о Гефесте, Боге и стройотряде» (18+).
Лучшим фильмом, а также обладателем денежного приза в размере одного миллиона рублей от партнера фестиваля стала документальная лента «Тихие смыслы» (16+) нижегородских режиссеров Александры Андроновой и Антона Белоусова. В центре внимания — история слепоглухого мальчика Пети, его мамы и педагога, а также труппы ТЮЗа. Репетируя спектакль, артисты соприкасаются с реальностью людей с нарушениями слуха и зрения.
Ранее мы рассказывали о том, как прошла церемония открытия юбилейного фестиваля российского кино «Горький фест».
Справка.
За предыдущие девять лет в рамках фестиваля было показано более 500 картин, среди которых около 180 — в рамках конкурсной программы и более 300 — во внеконкурсной. Число фестивальных площадок за все годы увеличилось до 60, а сам смотр в прошлом году посетили более 100 тысяч зрителей.
Насыщенная деловая и образовательная программа десятого фестиваля нового российского кино «Горький фест» была посвящена глубокому анализу современного кинопроцесса. Участники посетили панельные дискуссии от ведущих продюсеров и режиссеров страны, актерские и сценарные мастер-классы, тренинги и лекции от лучших кино-специалистов современного российского кино.
Основной площадкой смотра традиционно стали Нижегородский академический театр драмы имени Горького и центр культуры «Рекорд».