Десятый фестиваль «Горький фест» завершился в Нижнем Новгороде: подводим итоги

«Давайте скажем “спасибо” всем тем, кто нам дорог. Спасибо Господу Богу за то, что мы живы и находимся здесь. Спасибо нашим родителям, семьям. Спасибо всем коллегам и наставникам, великолепному жюри и, конечно же, вам — зрителям великого Нижнего Новгорода! Спасибо тому кино, которое мы смотрим, всем конкурсантам фестиваля. Спасибо за вашу искренность, душевность. За все то, что вы транслируете, потому что в этом есть любовь и человечность. В этом есть Бог! Десятый фестиваль нового российского кино объявляется закрытым!».