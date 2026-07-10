Ветераны СВО оценили карьерные перспективы на ДСК

Перед собравшимися выступил генеральный директор АО «СЗ ДСК» Андрей Соболев. Он подчеркнул, что вопрос трудоустройства ветеранов СВО имеет для комбината не только производственное, но и глубокое человеческое измерение. Он напомнил, что в действующей армии сейчас находятся 140 сотрудников ДСК, с каждым из которых предприятие держит постоянную связь, оказывает всестороннюю поддержку и гарантирует восстановление на рабочих местах после возвращения.