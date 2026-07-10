Ветераны СВО оценили карьерные перспективы на ДСК

Воронежский филиал Госфонда «Защитники Отечества» стал отправной точкой для профориентационного визита в рамках регионального проекта «СВОй путь в профессию». Участниками встречи стали бойцы, вернувшиеся из зоны специальной военной операции. Им предоставили возможность ознакомиться с вакансиями и обсудить условия трудоустройства на одном из крупнейших предприятий Черноземья — Домостроительном комбинате.
Перед собравшимися выступил генеральный директор АО «СЗ ДСК» Андрей Соболев. Он подчеркнул, что вопрос трудоустройства ветеранов СВО имеет для комбината не только производственное, но и глубокое человеческое измерение. Он напомнил, что в действующей армии сейчас находятся 140 сотрудников ДСК, с каждым из которых предприятие держит постоянную связь, оказывает всестороннюю поддержку и гарантирует восстановление на рабочих местах после возвращения.
Тёплые слова в адрес участников встречи прозвучали и от Валентины Бучиной, заместителя директора-начальника отдела сопровождения проектов и развития инновационных технологий АНО «РЦК». Она акцентировала внимание на том, что «СВОй путь в профессию» создан именно для того, чтобы помочь ветеранам преодолеть психологические и информационные барьеры при выходе на рынок труда, сориентироваться в многообразии специальностей и сделать осознанный выбор.
Следующим этапом стало посещение главного офиса АО «СЗ “Домостроительный комбинат”. Там ветеранов СВО встретил заместитель генерального директора Сергей Талдыкин, который рассказал о работе комбината, особо подчеркнув, что главное богатство предприятия — это его сотрудники. Многие из них трудятся здесь десятилетиями и передают накопленный опыт молодым. Атмосфера в коллективе, по его словам, отличается взаимовыручкой и сплочённостью, что особенно важно для новичков.
Участники СВО активно включились в диалог — рассказывали о своём опыте работы и карьерных предпочтениях. Их вопросы касались возможностей профессионального роста, графиков работы, гарантий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты ДСК давали развёрнутые ответы на каждый запрос, приводили конкретные примеры из практики.
Напомним, проект «СВОй путь в профессию» стартовал 10 июня по поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева и при поддержке фонда «Защитники Отечества» и регионального Министерства труда и занятости. Главная миссия инициативы — помочь участникам СВО адаптироваться к мирной жизни через трудоустройство на ведущие предприятия региона, познакомить их с запросами экономики и дать возможность выбрать направление, которое станет фундаментом для новой карьеры.