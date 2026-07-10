В Волгоградской области прошла профильная смена по безопасности движения

Профильная смена по безопасности дорожного движения проходила с 1 по 30 июня в Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном комитете образования и науки.
Научно-образовательный блок дал ребятам системную теоретическую базу по правилам дорожного движения. Также специалисты «Лаборатории безопасности» провели выездные занятия в образовательных организациях и лагерях региона. В ходе интерактивной части состоялся Единый день безопасности с участием сотрудников Госавтоинспекции.
Кроме того, дети активно подключились к региональной акции «Газеты безопасности!»: ребята создавали тематические плакаты, визуализируя важные правила и привлекая внимание сверстников к теме дорожной безопасности.
В ходе конкурсного блока школьники проявили себя в макет-конкурсе «Дорожный вернисаж», театральной постановке «Театр по БДД» и конкурсе видео «Лето без помех». В рамках последнего команды снимали короткие видеоролики про безопасность дорожного движения.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.