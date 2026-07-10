В Красноярске растет спрос на специалистов по питанию

Вместе с тем знания по нутрициологии могут пригодиться и тем, кто не планирует менять профессию. Они помогают лучше разобраться в принципах сбалансированного питания, понимать влияние продуктов на самочувствие, сон, уровень энергии и стрессоустойчивость, а также составлять рацион с учетом возраста, образа жизни и индивидуальных особенностей членов семьи.