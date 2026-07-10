Робототехника и хиты 90-х: красноярцев снова зовут на «Яркие берега»

11 июля летний проект «Яркие берега» с гостевым визитом посетит парк «Солнечная поляна». Там пройдет большой теплый праздник для детей и взрослых с концертами, играми, мастер-классами и творческими площадками.
В мэрии рассказали, что локации будут работать с 16:00 до 20:00, а программа на главной сцене завершится глубоким вечером — в 22:00. Любители творчества смогут создать цветы из бумаги, раскрасить гипсовые фигурки, собрать семейный оберег или сделать именной браслет из бисера. Для детей и родителей будут работать мастер-классы по созданию мультфильмов и анимации, площадки по робототехнике и программированию, а также интерактивные викторины и настольные игры.
Тем, кто предпочитает активный отдых, предложат попробовать свои силы в стрельбе из лука, дворовых играх и спортивных развлечениях. На территории парка разместится детский автогородок, где юные гости смогут познакомиться с правилами дорожного движения на специальной трассе с веломобилями.
Не обойдется и без сказочных приключений. На площадке «Сказочная рыбалка» можно будет поймать Золотую рыбку или Щуку и загадать желание, а участники семейных викторин проверят свои знания русских сказок, пословиц и традиций.
На главной сцене программа начнется в 16:00 с выступлений юных артистов города. Для гостей праздника прозвучат песни о семье, детстве и лете в исполнении воспитанников вокальных студий и творческих коллективов Красноярска.
В 17:40 зрителей ждут показательные выступления от акробатов. Артисты представят свои зрелищные номера и цирковые трюки, а после на сцену выйдут воздушные гимнасты, они продемонстрируют элементы на полотнах и кольце.
Продолжится вечер выступлениями музыкальных коллективов, вокалистов и исполнителей из Красноярска, Сосновоборска и Абакана. Со сцены прозвучат знакомые песни разных лет — от композиций 90-х до современных хитов. А в 21:00 начнется выступление красноярской кавер-группы «Дофамин».
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