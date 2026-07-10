Робототехника и хиты 90-х: красноярцев снова зовут на «Яркие берега»

В мэрии рассказали, что локации будут работать с 16:00 до 20:00, а программа на главной сцене завершится глубоким вечером — в 22:00. Любители творчества смогут создать цветы из бумаги, раскрасить гипсовые фигурки, собрать семейный оберег или сделать именной браслет из бисера. Для детей и родителей будут работать мастер-классы по созданию мультфильмов и анимации, площадки по робототехнике и программированию, а также интерактивные викторины и настольные игры.