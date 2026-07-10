Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские врачи-онкологи освоили новый метод обезболивания тяжелых пациентов

Передовую методику будут применять в онкодиспансере им. А. И. Крыжановского.

Источник: Комсомольская правда

Новая техника поможет в борьбе с хронической болью у пациентов, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения края.

Врачи онкодиспансера научились устанавливать спинальные порт-системы, через которые лекарство поступает сразу в спинномозговую жидкость. Благодаря этой методике, дозировка препаратов снижается, а самое главное — не вызывает побочных эффектов у пациентов. Через порт-систему препарат подаётся в меньшей концентрации, а эффект обезболивания усиливается.

По словам врача краевого диспансера Константина Шишкина, порт-системы предназначены для пациентов с хронической болью третьей степени — когда обычные препараты уже не помогают или вызывают тошноту, сонливость, головокружение.

Установка системы занимает всего один день, до конца 2026 года в онкодиспансере планируют провести 20 таких процедур.