Красноярские врачи-онкологи освоили новый метод обезболивания тяжелых пациентов

Врачи онкодиспансера научились устанавливать спинальные порт-системы, через которые лекарство поступает сразу в спинномозговую жидкость. Благодаря этой методике, дозировка препаратов снижается, а самое главное — не вызывает побочных эффектов у пациентов. Через порт-систему препарат подаётся в меньшей концентрации, а эффект обезболивания усиливается.